Топ-клубы Серии А нацелились на Кефрена Тюрама, цена игрока – 40 миллионов евро

Сразу два топ-клуба из итальянской Серии А положили глаз на полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама. По информации от Il Corriere dello Sport, на француза нацелились туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Источник сообщает, что «Ницца» повесила на игрока ценник в размере 40 миллионов евро. Пока неизвестно, собираются ли «Интер» или «Ювентус» тратить такие деньги в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что Тюрамом ранее также интересовались клубы из Английской премьер-лиги. В нынешнем сезоне Кефрен провёл 10 матчей в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием.