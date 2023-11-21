4 топ-клуба АПЛ отправили скаутов для просмотра Кварацхелии на матч Грузия – Испания

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов четырёх топ-клубов из Английской премьер-лиги. По информации от 90 min football, сразу 4 топ-клуба из туманного альбиона отправили своих скаутов на матч Грузия – Испания для просмотра Хвичи.

Источник сообщает, что речь идёт о таких командах, как лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Напомним, Хвича ранее также числился в сфере интересов мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл одиннадцать матчей в итальянской Серии А, где отметился тремя голами и тремя результативными передачами.