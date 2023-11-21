Хвича продлит контракт с «Наполи»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия близок к пролонгации сотрудничества с «Наполи», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно источнику, новый трудовой договор между сторонами будет рассчитан до середины 2028 года. В нем будет прописан пункт о возможном продлении до 2029 года. Заработная плата Хвичи составит четыре миллиона евро за сезон.

Действующий контракт вингера с неаполитанским клубом истекает в 2027 году. Он присоединился к «Наполи» летом 2022-го.

В текущем сезоне Кварацхелия сыграл 15 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.