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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье хочет вернуться в «Наполи»

21 Ноября 2023 • 03:16 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Итальянский нападающий Лоренцо Инсинье хочет вернуться в Италию, свое желание покинуть МЛС (не места лишения свободы, а американский чемпионат) он выражал и ранее, а сейчас стал известен клуб, куда стремится Лоренцо.

Как можно легко догадаться, это «Наполи» - клуб, за которую он отыграл большую часть своей карьеры. В 32 он решил покинуть Неаполь и поискать «длинный доллар» в Канаде, но выступления там явно надоели ему, равно как и доллары. Возможно, уточняет derbyderbydery.it, мы увидим Инсинье в «Наполи» уже к январю.

В своем следующем матче в Серии А «Наполи» сыграет в гостях с «Аталантой».


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье

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