​Побега назвал имя своего спортивного идола

Полузащитник итальянского «Милана» Томмазо Побега пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Они спросили игрока, кого он мог бы назвать своим идолом. Побега рассказал про своего отца, а также упомянул баскетболиста Джеймса Леброна.

- Для меня моим идолом всегда был отец. Если говорить о спорте, то я всегда восхищался Джеймсом Леброном. Жаль только, что ему еще недолго играть, но будем наслаждаться его карьерой до конца, - цитирует слова Побеги pianetamilan.it.

В следующем, тринадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сразиться с «Фиорентиной».