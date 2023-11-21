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Чемпионат Италии. Серия А

​Ганц уволен из женского «Милана»

21 Ноября 2023 • 01:36 Комментировать

Бывший нападающий итальянского «Милана» Маурицио Ганц остался без работы - его уволили из женского «Милана», в котором он проработал в качестве наставника последние годы. Ганц поплатился за слабые результаты барышень в Серии А - сейчас «Милан» занимает только шестое место в турнирной таблице, уступая целых пятнадцать очков «Роме».

Его функции временно будет исполнять Давиде Корти, который доселе работал с юниорами. Ем предстоит непростой дебют - уже в субботу «Милан» сыграет с девушками «Интера».

Что до Ганца, то он работал в «Милане» с 2019 года, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Маурицио Ганц
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