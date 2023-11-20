​Леау: «Отец даёт мне ценнейшие советы»

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау признался, что отец для него является главным человеком в жизни - он всегда советуется с ним и получает от бати самые ценные наставления.

- Мой отец всегда дает мне лучшие советы. Он никогда не сдается, он всегда поддерживает меня, верит в меня. В «Спортинге» был такой момент, что мне сказали искать себе другой клуб. Я вернулся в Анголу на шесть месяцев и там, в компании отца, смог осмыслить все должным образом, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что португальский нападающий выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.