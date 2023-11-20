​«Рома» приняла решение по Смоллингу

Защитник Крис Смоллинг может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб Серии А готов рассмотреть предложения по Смоллингу в январе.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Смоллинг не устраивает главного тренера римской команды Жозе Моуринью. При этом из-за проблем со здоровьем англичанин не выходил на футбольное поле уже почти три месяца.

33-летний Крис Смоллинг оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 8 миллионов евро.

«Рома» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.