​Леау рассказал, как болельщик поцеловал ему ногу

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о том, как однажды ему поцеловал ногу болельщик. По словам Леау, он чувствовал себя в тот момент очень неловко и странно.

- Мы были в ресторане, с португальскими друзьями. И на выходе меня заметил молодой парень, поклонник «Милана». Он закричал «Рафа, Рафа!» - а потом спросил меня, может ли он поцеловать мою ногу. Быстро встал на колено и пока я приходил в себя от неожиданности, поцеловал мой кроссовок. Я чувствовал себя очень странно, не знал, как реагировать, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.