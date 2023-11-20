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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау рассказал, как болельщик поцеловал ему ногу

20 Ноября 2023 • 15:44 Комментировать

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о том, как однажды ему поцеловал ногу болельщик. По словам Леау, он чувствовал себя в тот момент очень неловко и странно.

- Мы были в ресторане, с португальскими друзьями. И на выходе меня заметил молодой парень, поклонник «Милана». Он закричал «Рафа, Рафа!» - а потом спросил меня, может ли он поцеловать мою ногу. Быстро встал на колено и пока я приходил в себя от неожиданности, поцеловал мой кроссовок. Я чувствовал себя очень странно, не знал, как реагировать, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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