«Реал» выбрал нового центрфорварда стоимостью 70 миллионов евро

Мадридский «Реал» продолжает рассматривать кандидатуры центральных нападающих. Испанский клуб до сих пор не подписал оптимальную замену Кариму Бензема, уехавшему в Саудовскую Аравию.

По данным Tutto Juve, в трансферном шорт-листе «королевского» клуба фигурирует кандидатура нападающего сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. «Реал» предпримет попытку подписать серба, если не сможет договориться с Килианом Мбаппе.

Трансферная стоимость Душана оценивается в 70 миллионов евро. Он связан контрактом со «старой синьорой» до лета 2026 года. В текущем сезоне Серии А Влахович забил четыре мяча в десяти играх.

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