Джанашия: «Хвича может всё - он профессионал»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о выступлениях своего соотечественника Хвичи Кварацхелии за итальянский «Наполи».

«У него все получится, потому что он профессионал. Хвича может все что угодно. Он попал в список претендентов на «Золотой мяч» абсолютно заслуженно», - передает слова Джанашии «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кварацхелия поучаствовал в 15 поединках за неаполитанский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трансферная стоимость 22-летнего грузина оценивается в 85 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2027 года.