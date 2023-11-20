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Чемпионат Италии. Серия А

Джанашия: «Хвича может всё - он профессионал»

20 Ноября 2023 • 10:49 Комментировать

Экс-нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о выступлениях своего соотечественника Хвичи Кварацхелии за итальянский «Наполи».

«У него все получится, потому что он профессионал. Хвича может все что угодно. Он попал в список претендентов на «Золотой мяч» абсолютно заслуженно», - передает слова Джанашии «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кварацхелия поучаствовал в 15 поединках за неаполитанский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трансферная стоимость 22-летнего грузина оценивается в 85 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Заза Джанашия Хвича Кварацхелия ещё теги
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