​Мело: «Ждал большего от «Ромы»

Известный по долгим выступлениями в итальянском чемпионате бразильский защитник Фелипе Мело поделился своим мнением о ходе нынешнего сезона Серии А. Он признался, что разочарован результатами «Ромы», которую тренирует известнейший португальский специалист Жозе Моуринью.

- «Интер» впереди всех. Симоне Индзаги ставит на титул, он сделает все для победы, «Ювентус» уже не тот, что 4-5 лет назад. Большего ждал от «Ромы», разочарован, - цитирует слова Мело pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата между собой сразятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер».