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Чемпионат Италии. Серия А

Квальярелла собирается посвятить себя бизнесу

20 Ноября 2023 • 04:34 Комментировать

Завершивший весной карьеру ветеран итальянского футбола Фабио Квальярелла собирается посвятить себя бизнесу. Хотя еще весной, завершая карьеру, Квальярелла намекал на готовность помогать своей любимой «Сампдории» и в Серии Б, куда она опустилась после прошлогодней катастрофы, сейчас он признает, что слишком оптимистично оценивал ситуацию.

- Все, я больше не буду выступать, осознал, что нет сил и желания. Сейчас у меня есть свободное время для того, чтобы заняться бизнесом, - цитирует слова ветерана итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла
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