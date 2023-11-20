Завершивший весной карьеру ветеран итальянского футбола Фабио Квальярелла собирается посвятить себя бизнесу. Хотя еще весной, завершая карьеру, Квальярелла намекал на готовность помогать своей любимой «Сампдории» и в Серии Б, куда она опустилась после прошлогодней катастрофы, сейчас он признает, что слишком оптимистично оценивал ситуацию.

- Все, я больше не буду выступать, осознал, что нет сил и желания. Сейчас у меня есть свободное время для того, чтобы заняться бизнесом, - цитирует слова ветерана итальянское новостное агентство ITASportPress.