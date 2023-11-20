​Уливьери угодил в больницу - ему стало плохо во время игры Италии с Северной Македонией

Известный итальянский специалист Ренцо Уливьери, в прошлом тренировавший такие клубы, как «Наполи» и «Парма», лечится в больнице от последствий удара, хватившего его во время матча итальянской сборной с Северной Македонией.

Итальянцы выиграли со счетом 5:2, но непривычные целых два пропущенных итальянской сборной мяча настолько взволновали Уливьери, что ему стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь.

К счастью, худшее миновало его - Уливьери оправился и в палате, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, доставал всех вопросами о том, как в итоге сыграли итальянцы.