​Каннаваро ждёт от «Наполи» и «Милана» возвращения в борьбу за титул

Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро считает, что «Милан» и «Наполи» смогут вернуться в борьбу за лидерство в Серии А, несмотря на то, что сейчас «Интер» и «Ювентус» выглядят чуть лучше конкурентов. Каннаваро считает, что впереди еще много туров для различных турнирных пертурбаций.

- Чемпионат еще впереди. «Интер» сейчас расположен лучше всех, но «Ювентус» выглядит стабильнее. «Милан» и «Наполи» могут вернуться в борьбу, - цитирует слова Каннаваро pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата между собой сыграют как раз «Интер» и «Ювентус».