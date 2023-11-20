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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» лидирует в борьбе за португальского защитника

20 Ноября 2023 • 02:24 Комментировать
Лион
...
Лилль
26.11 22:45

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало с высокой вероятностью продолжит карьеру в миланском «Интере».

«Нерадзурри» уже назывались в числе претендентов на 23-летнего игрока, не появлявшегося на поле в текущем сезоне из-за разрыва крестообразной связки. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Николо Скиры, в настоящий момент «Интер» возглавляет гонку за португальским центрбеком. Действующий контракт футболиста истекает летом следующего года, и гранд Серии А рассчитывает переманить его в качестве свободного агента.

Трансферная стоимость Тьягу Джало, согласно оценке Transfermarkt, составляет 16 млн евро.

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