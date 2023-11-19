​Алексис Санчес шокирован увиденным на стадионе в родном Чили

Привыкший к холеной Европе Алексис Санчес слетал в Южную Америку для участия в матче за сборную Чили, которая, надо заметить, в последнее время совсем не блещет. Плачевное положение дел в сборной подтверждает и картина, которая шокировала Санчеса - он обнаружил, что на главном стадионе страны сложилась плачевная ситуация с душевыми.

- Души не работают. Как такое возможно на главном стадионе страны? Включаешь душ, а канализация забила, всплывают экскременты. Это стадион сборной или клуба третьей лиги? - вопрошает Санчес, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что Санчес выступает за миланский «Интер».