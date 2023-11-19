​Дзанетти: «Когда меня забраковал «Индепендьенте», испытал жестокое разочарование»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти вспомнил, как в тринадцать лет испытал жестокое разочарование - его забраковал клуб его сердца, «Индепендьенте». Именно тогда Дзанетти пришлось поработать в качестве помощника своего отца на стройке.

- Когда мне было тринадцать лет, меня забраковала команда, за которую я болел - «Индепендьенте». Это был очень сложный момент, после которого мне пришлось пойти в помощники отцу и помогать ему в строительных делах. С другой стороны, та ситуация помогла мне понять, на какие лишения идут ради моего будущего родители, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.