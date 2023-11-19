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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Милан»? Посмотрим, посмотрим...»

19 Ноября 2023 • 23:00 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Златан Ибрагимович замечен на Формуле-1 в Лас-Вегасе, и подкараулившие его там журналисты спросили о возвращении в «Милан». Шведский экс-нападающий ответил утвердительно на вопрос о планируемом возвращении в административно-техническом статусе.

- «Милан»? Посмотрим-посмотрим. Мы общаемся, - цитирует слова шведской звезды итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в прошлом Ибрагимович успел поиграть в американской лиге МЛС. Что до «Милана», то в своем следующем матче в рамках итальянского чемпионата Серии А команда сыграет с «Фиорентиной».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович

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