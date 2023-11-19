​Паганин: «Не вижу фаворита в сражении «Интера» с «Ювентусом»

В следующие выходные возобновятся матчи национальных чемпионатов, в Италии между собой сойдутся два лидера турнирной таблицы Серии А - миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Бывший защитник «Интера» Антонио Паганин поделился своим мнением о предстоящем матче. По его словам, в этой игре нет явного фаворита.

- Я не вижу фаворита в паре «Интера» с «Ювентусом» на данный момент. У каждой команды есть свои преимущества. «Интер» очень хорош в атаке, «Ювентус», наоборот, отлично защищается, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.

Паганин защищал цвета «Интера» с 1991 по 1995 год.