Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Паганин: «Не вижу фаворита в сражении «Интера» с «Ювентусом»

19 Ноября 2023 • 22:53 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

В следующие выходные возобновятся матчи национальных чемпионатов, в Италии между собой сойдутся два лидера турнирной таблицы Серии А - миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Бывший защитник «Интера» Антонио Паганин поделился своим мнением о предстоящем матче. По его словам, в этой игре нет явного фаворита.

- Я не вижу фаворита в паре «Интера» с «Ювентусом» на данный момент. У каждой команды есть свои преимущества. «Интер» очень хорош в атаке, «Ювентус», наоборот, отлично защищается, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.

Паганин защищал цвета «Интера» с 1991 по 1995 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Антонио Паганин ещё теги

Новости по матчу

19 Ноября
22:53
​Паганин: «Не вижу фаворита в сражении «Интера» с «Ювентусом»
18 Ноября
11:41
Беннасер: «Я никогда не перейду в «Интер»
04:39
«Интер» стал ближе к подписанию Тареми
04:19
Педро Родригес: «Интер» играет лучше всех в Италии»
01:37
«Ювентус» запланировал аренду игрока «Арсенала» 1
17 Ноября
02:40
Романо: «Бремер продлит контракт с «Ювентусом» до 2028 года»
01:58
«Ювентус» запросил информацию о полузащитнике «ПСЖ» 1
01:49
Пирло: «Матч «Ювентуса» против «Интера»? Сейчас мне это не слишком интересно»
16 Ноября
21:31
Кьеза: «Данило – великолепный капитан»
13:55
Агент Хакими: «Ашраф осчастливил фанатов «Интера» в прошлом, но я думаю, что эта история окончена»
13:43
Бастони пропустит матч с «Ювентусом» из-за мышечной травмы
11:12
«Ювентус» готов сделать Рабио новым капитаном, чтобы убедить его остаться
10:36
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
09:33
Агент Лаутаро Мартинеса: «Мы ведём переговоры с «Интером» о продлении контракта»
04:05
​Чалханоглу подхватил вирус в расположении сборной Турции
15 Ноября
11:45
Переговоры по новому контракту Кьезы продвигаются медленно
02:47
Кевин-Принс Боатенг: «Ювентус» уже не тот, но с Аллегри команда будет бороться за чемпионство»
00:58
«Ювентус» обсудит новый контракт с Маккенни
14 Ноября
22:52
В «Ювентусе» объяснили решение продлить контракт дисквалифицированного Фаджоли 1
22:12
Дзанетти: «Глядя на Лаутаро, я вспоминаю себя времён начала карьеры в «Интере»
21:37
«Ювентус» и «Милан» претендуют на английского защитника
15:24
«Ювентус» может вернуться к кандидатуре Берарди следующим летом
14:40
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
01:51
​Маркизио: «С такой игрой «Ювентусу» нечего искать рядом с «Интером» 2
00:58
«Ювентус» убеждает Влаховича продлить контракт с сокращением зарплаты
13 Ноября
23:22
«Тоттенхэм» может подписать форварда «Ювентуса» в январе
22:43
Гранд Серии А запросил у «Манчестер Юнайтед» информацию о Санчо
21:51
Топ-клуб Серии А нацелился на Гирасси
11 Ноября
22:30
Бремер: «Интер» – отличная команда, но «Ювентус» полон решимости»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
19 Ноября
23:31 · Италия. Серия А
​Алексис Санчес шокирован увиденным на стадионе в родном Чили
23:27 · Англия. Премьер-лига
Де Кетеларе интересен двум грандам АПЛ слухи
23:10 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Когда меня забраковал «Индепендьенте», испытал жестокое разочарование»
23:00 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Милан»? Посмотрим, посмотрим...»
22:53 · Италия. Серия А
​Паганин: «Не вижу фаворита в сражении «Интера» с «Ювентусом»
22:12 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам: «Мбаппе всегда говорил, что я буду «девяткой»
22:08 · Италия. Серия А
Тренер сборной Грузии Саньоль — о Хвиче: Он интересен гигантам мирового футбола
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» не отказываются от подписания Санчо, несмотря на зарплату игрока
18:35 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» может подписать топ-форварда в январе
18:12 · Италия. Серия А
«Наполи» следит за игроком «Реала» слухи
17:37 · Италия. Серия А
Зелиньски не исключил, что покинет «Наполи»
15:58 · Италия. Серия А
Моуринью хочет подписать защитника сборной Сербии
15:03 · Италия. Серия А
​Квальярелла завершил карьеру в 40 лет 1
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Милан» претендуют на полузащитника с ценником 80 миллионов евро
12:11 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить топ-игрока «Милана» 1
Все новости
Рекомендуем