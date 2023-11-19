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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам: «Мбаппе всегда говорил, что я буду «девяткой»

19 Ноября 2023 • 22:12 Комментировать
Греция
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Франция
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21.11 22:45

Нападающий миланского «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам признался, что Килиан Мбаппе давно видит в нём центрфорварда.

26-летний игрок в прошлом часто выступал на позиции на фланге, что прекратилось после переезда в Италию – теперь француз действует в нападении, показывая, как недавно заявил Дидье Дешам, гораздо более эффективный футбол.

«Мы с Килианом знаем друг друга с детстве, и он всегда говорил, что я буду «девяткой». Он знает мои лучшие качества, и он давно почувствовал, что позиция форварда мне подходит. Мне действительно очень комфортно в текущей роли», – заявил в интервью Telefoot Маркус Тюрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Франции Маркус Тюрам Килиан Мбаппе ещё теги

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