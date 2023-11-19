Маркус Тюрам: «Мбаппе всегда говорил, что я буду «девяткой»

Нападающий миланского «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам признался, что Килиан Мбаппе давно видит в нём центрфорварда.

26-летний игрок в прошлом часто выступал на позиции на фланге, что прекратилось после переезда в Италию – теперь француз действует в нападении, показывая, как недавно заявил Дидье Дешам, гораздо более эффективный футбол.

«Мы с Килианом знаем друг друга с детстве, и он всегда говорил, что я буду «девяткой». Он знает мои лучшие качества, и он давно почувствовал, что позиция форварда мне подходит. Мне действительно очень комфортно в текущей роли», – заявил в интервью Telefoot Маркус Тюрам.