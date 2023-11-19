Тренер сборной Грузии Саньоль — о Хвиче: Он интересен гигантам мирового футбола

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Наставник отметил, что форвард играть за «Наполи», который является топ-клубом, но он также интересен и гигантам мирового футбола, таким как «Барселона» и мадридский «Реал».

«Играть за такие команды — мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», — приводит слова Саньоля Calciomercato.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.