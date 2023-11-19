Будущее защитника «Реала» Начо Фернандеса является неопределённым, ведь его действующий контракт рассчитан лишь до конца нынешнего сезона. Футболист хотел бы оказаться в команде, где он будет получать много игрового времени. Как сообщает TodoFichajes, интерес к 33-летнему Начо проявляет «Наполи».

Отмечается, что Начо также находится на радаре «Вильярреала». При этом мадридский «Реал» хотел бы продлить контракт с защитником ещё на один год.

На текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт 26 ноября – против «Кадиса» на выезде.