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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» следит за игроком «Реала» слухи

19 Ноября 2023 • 18:12 Комментировать

Будущее защитника «Реала» Начо Фернандеса является неопределённым, ведь его действующий контракт рассчитан лишь до конца нынешнего сезона. Футболист хотел бы оказаться в команде, где он будет получать много игрового времени. Как сообщает TodoFichajes, интерес к 33-летнему Начо проявляет «Наполи».

Отмечается, что Начо также находится на радаре «Вильярреала».  При этом мадридский «Реал» хотел бы продлить контракт с защитником ещё на один год.

На текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт 26 ноября – против «Кадиса» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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