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Чемпионат Италии. Серия А

Зелиньски не исключил, что покинет «Наполи»

19 Ноября 2023 • 17:37 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски пока не смог согласовать условия будущего контракта с клубом. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, 29-летний футболист требует слишком большую зарплату, которую «Наполи» не готов ему дать. Сам поляк прокомментировал данную ситуацию, не исключив свой уход из команды.

«Я не исключаю, что мой трудовой договор закончится, и мы не сможем его продлить», — заявил Зелиньски.

Действующий контракт хавбека с «Наполи» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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