​Квальярелла завершил карьеру в 40 лет

Известный итальянский нападающий Фабио Квальярелла объявил о завершении карьеры. Давая комментарий для итальянского Sky, экс-игрок «Сампдории» сказал, что вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за неприемлемой физической формы. С лета 40-летний Квальярелла находился без клубной прописки.

Фабио Квальярелла всю свою карьеру провёл в родной Италии. Он поиграл за ряд клубов, в том числе за «Наполи», «Ювентус», «Удинезе», «Торино» и «Сампдорию».

Квальярелла сыграл 29 матчей за национальную сборную Италии. В этих матчах нападающий забил 8 голов.