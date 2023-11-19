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Чемпионат Италии. Серия А

​Квальярелла завершил карьеру в 40 лет

19 Ноября 2023 • 15:03 Комментировать

Известный итальянский нападающий Фабио Квальярелла объявил о завершении карьеры. Давая комментарий для итальянского Sky, экс-игрок «Сампдории» сказал, что вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за неприемлемой физической формы. С лета 40-летний Квальярелла находился без клубной прописки.

Фабио Квальярелла всю свою карьеру провёл в родной Италии. Он поиграл за ряд клубов, в том числе за «Наполи», «Ювентус», «Удинезе», «Торино» и «Сампдорию».

Квальярелла сыграл 29 матчей за национальную сборную Италии. В этих матчах нападающий забил 8 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Квальярелла
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