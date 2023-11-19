«ПСЖ» хочет купить топ-игрока «Милана»

Защитник сборной Франции и «Милана» Тео Эрнандес имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. По информации Todofichajes, в услугах 26-летнего левого защитника заинтересован «ПСЖ».

Наставник парижского гранда Луис Энрике лично заинтересован в подписании латераля. Сумма возможного трансфера Эрнандеса оценивается в 60 миллионов евро.

За миланский клуб Тео выступает с лета 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел девять поединков, в которых забил один гол и получил шесть желтых карточек. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.