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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет купить топ-игрока «Милана»

19 Ноября 2023 • 12:11 Комментировать

Защитник сборной Франции и «Милана» Тео Эрнандес имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. По информации Todofichajes, в услугах 26-летнего левого защитника заинтересован «ПСЖ».

Наставник парижского гранда Луис Энрике лично заинтересован в подписании латераля. Сумма возможного трансфера Эрнандеса оценивается в 60 миллионов евро.

За миланский клуб Тео выступает с лета 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел девять поединков, в которых забил один гол и получил шесть желтых карточек. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.

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Милан ПСЖ Тео Эрнандес ещё теги
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