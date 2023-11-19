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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» принял решение по Дармиану

19 Ноября 2023 • 11:57 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан близок к пролонгации сотрудничества с «нерадзурри». По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство итальянского клуба решило активировать опцию продления до 2025 года.

Срок действующего трудового соглашения между 33-летним Дармианом и миланским грандом истекает в конце июня следующего года. Сам футболист готов поставить подпись под новым контрактом.

В текущем сезоне Маттео провел 14 поединков во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маттео Дармиан
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