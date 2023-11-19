«Ювентус» и «Милан» нацелились на сербского полузащитника

21-летний полузащитник Лазар Самарджич, правами на которого владеет «Удинезе», может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура.

По сведениям инсайдера, в подписании игрока заинтересованы туринский «Ювентус» и «Милан». Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Лазар принял участие в 12 поединках за «Удинезе», записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Контракт серба рассчитан до лета 2026 года, а трансферный ценник составляет 20 миллионов евро.