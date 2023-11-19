​Итальянский журналист: «Доннарумма прыгает, словно мешок с картошкой»

Сборная Италии обыграла со счетом 5:2 сборную Северной Македонии, но два пропущенных гола вновь вызвали волну критики в адрес Джанлуиджи Доннаруммы, которому после ухода в «ПСЖ» всегда приходится служить «козлом отпущения» для итальянской прессы. В этот раз его высмеял итальянский журналист Фабио Равеццани:

- Да, там сыграл свою роль рикошет, но Доннарумма падал, словно он не голкипер, а мешок картошки, - написал журналист в социальной сети.

Теперь итальянской сборной предстоит сыграть в Леверкузене с Украиной - именно этот матч решит судьбу путевки на чемпионат Европы летом следующего года. Ничья устроит итальянцев.