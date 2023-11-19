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Чемпионат Италии. Серия А

​Джордж Веа проиграл выборы в Либерии видео

19 Ноября 2023 • 04:50 Комментировать

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 1995 году, Джордж Веа, признал свое поражение в очередных выборах президента в Либерии.

Веа, выигравший выборы в год проведения российского чемпионата мира, в 2018 году, пытался заполучить второй мандат, но проиграл выборы представителю оппозиционной «Партии Единства» Джозефу Боакаи. Тот набрал 50,89 процентов голосов, а Веа - 49,11%.

Экс-нападающий «Милана» и «ПСЖ» не стал цепляться за все возможные соломинки в виде апелляций и протестов, а согласился с поражением и вскоре сложит свой мандат.

Стоит заметить, что новый президент Либерии старше прежнего более чем на 20 лет - Боакаи сейчас 78 лет, а Веа - 57.


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Евро-Футбол.Ру,
Джордж Веа
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