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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Ливио: «Милан» упускает победы самым нелепым образом»

19 Ноября 2023 • 04:43 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

За последнее время итальянский «Милан» на ровном месте потерял четыре очка в чемпионате Италии - ведя в счете после первого тайма 2:0, оба раза команда в итоге упускала инициативу во второй половине игры и была вынуждена довольствоваться очком. Победитель Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в 1996 году Анджело ди Ливио прокомментировал этот синдром:

- Могу сказать, что эти матчи были невероятными - «Милан» нелепо терял победу. Надо менять свой подход ко второму тайму. Но мне очень нравится, как работает Пиоли, мне нравится, как играет «Милан», - цитирует слова ди Ливио pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с «Фиорентиной».  


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Анджело Ди Ливио

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