​Донадони: «Все заслуги моего «Милана» принадлежат Сакки»

Бывший полузащитник «Милана» Роберто Донадони, в 1994 году смазавший послематчевый пенальти в финальном матче чемпионата мира против сорной Бразилии, вспоминает времена славного «Милана» Арриго Сакки, ставшие пиком его карьеры.

По его словам, именно наставнику принадлежат основные заслуги за успехи того «Милана», который трижды выиграл Кубок\Лигу чемпионов за шесть лет, и еще раз сыграл в финале.

- Приятно, когда люди вспоминают тот «Милан». Это была команда правильного менталитета. И все заслуги за это принадлежат Арриго Сакки, он подарил всем волшебные моменты, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.