​Донадони: «Леау пора делать очередной шаг наверх»

Бывший футболист итальянского «Милана», вице-чемпион мира в 1994 году Роберто Донадони, считает, что Рафаэлу Леау пора делать очередной шаг наверх в плане качества выступлений.

Португальский футболист выступает за «Милан» уже четыре года, клуб добился определенных успехов, но пока трудно назвать его возвращение в элиту европейского футбола состоявшимся.

- Я поклонник Леау, он показывает качественную игру, но хочу, чтобы он сделал очередной шаг в своем развитии и полагался больше не на быстрые ноги, а на голову. И тогда он станет еще более грозным оружием, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.