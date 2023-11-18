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Чемпионат Италии. Серия А

​Мело: «Серия А растёт»

18 Ноября 2023 • 23:24 Комментировать

Известный своим буйным нравом и характером бразильский футболист Фелипе Мело в прошлом поиграл в итальянском чемпионате, потому он продолжает внимательно следить за положением вещей в Серии А. Он считает, что в последние годы итальянский футбол начинает возвращать себе позиции на европейской арене.

- Серия А по-прежнему мне очень нравится. Я не считаю, что она сильно уступает другим чемпионатам. Три финала еврокубков в прошлом сезоне красноречиво доказывают это. Надо лишь подтянуть чуть-чуть технический уровень, - цитирует слова Мело итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Фелипе Мело
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