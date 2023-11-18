​Мойзе Кин: «У Манджукича такой же характер, как и у Ибрагимовича»

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин успел в свое время поработать в Турине с Марио Манджукичем - по его словам, характер хорватского нападающего во многом похож на характер Златана Ибрагимовича, Марио также обожает провоцировать своих партнеров по команде.

- Если сравнивать игроков, то я хочу сказать, что Манджукич, с которым я играл в «Ювентусе», обладает таким же характером. Мало говорит, но когда говорит, намеренно оскорбляет, чтобы спровоцировать и завести тебя, - посетовал Мойзе Кин.

Мойзе Кин выступает за «Ювентус» с 2016 года.