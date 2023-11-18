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Чемпионат Италии. Серия А

«Фенербахче» снова хочет Крунича - он может быть обменян на нидерландского защитника

18 Ноября 2023 • 22:20 Комментировать

Турецкий «Фенербахче» летом очень настойчиво пытался пригласить сербского полузащитника с боснийским гражданством - Раде Крунича из «Милана». Итальянская сторона сделала все возможное, чтобы оставить неплохо показавшего себя в прошлом году Крунича, но сейчас, судя по всему, передумала.

А вот «Фенербахче» не передумал и также надеется пригласить его. Как сообщает pianetamilan.it, турецкая сторона готова предложить за него Ферди Кадиоглу - защитника с двойным гражданством, Нидерландов и Турции. Он выступает за «Фенер» с 2018 года, также провел четыре матча за сборную Турции.


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Евро-Футбол.Ру,
Раде Крунич Ферди Кадиоглу
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