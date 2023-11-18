​Педро: «Месси - лучший в истории»

Испанский ветеран Педро, выступавший в «Барселоне» в лучшие ее годы, при Хосепе Гвардиоле, не сомневается в том, что его бывший коллега по той «Барселоне», аргентинский супер-нападающий Лионель Месси, является лучшим игроком в истории футбола.

- Месси - лучший в истории. Для меня точно, потому что я видел все воочию, в отличие от Пеле, Кройфа или Марадоны. Они тоже писали историю, но если меня попросят выделить кого-то конкретного, то я выберу Месси, - цитирует слова Педро итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сейчас Лионель Месси выступает в Соединенных Штатах Америки.