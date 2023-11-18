​Беннасер - о голе «Наполи»: «Сыграл плохой матч, но забил - и всё окупилось»

Алжирский защитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер вспомнил, как забил весной гол в ворота «Наполи» - он позволил «Милану» пройти находившийся в великолепной форме клуб и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Беннасер считает, что на самом деле провел тогда плохой матч, но гол все искупил.

- Эмоциональный гол - это слово лучше всего описывает ситуацию. Когда весь стадион орет твое имя, это и впрямь эмоционально. Но знаете что? Тот матч я сыграл на самом деле слабо. Но забил - и все сразу сказали, что «молодец, фантастически сыграл», - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

Беннасер выступает за итальянский клуб с 2019 года.