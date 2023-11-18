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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер: «Вначале я не осознавал величия «Милана»

18 Ноября 2023 • 20:30 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер перебрался в «Милан» в 2019 году и стал одним из ключевых игроков клуба, в 2022 вернувшем себе звание лучшего в Италии. Беннасер признался, что приходя в «Милан», который целое десятилетие ничего не выигрывал, поначалу не осознавал важность и значимость клуба.

- Я подписал контракт с клубом еще до окончания предыдущего сезона. Но вначале я не понимал его важности и величия. Мой брат, правда, болеет за «Милан», но не это повлияло на мой выбор. Я прислушиваюсь к мнению других, но решения принимаю сам, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер

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