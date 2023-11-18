​Беннасер: «На поле Леау невероятен, но в жизни чуть тормозит»

Алжирский оборонец Исмаэль Беннасер появился в «Милане» одновременно с португальским форвардом Рафаэлом Леау - в 2019 году. Это обстоятельство, а также совместные африканские корни сблизили игроков, Беннасер признался, что много общается с Леау и вне игровых обязанностей.

- Мы пришли в клуб одновременно, и с тех пор подружились. Хочу сказать, что на поле Леау невероятен, но в жизни он иногда кажется заторможенным, задремавшим. А я уже хорошо знаю его со всех сторон, - цитирует Беннасера pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Фиорентиной».