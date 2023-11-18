​Маккенни покинул лагерь сборной США из-за проблемы с коленом

Полузащитник Уэстон Маккенни покинул лагерь национальной сборной США. Причина – тендинопатия левого колена. В пресс-релизе команды отмечается, что вместо Маккенни никого вызывать не будут.

На клубном уровне Маккенни представляет «Ювентус». В сезоне 2023/2024 хавбек провёл за «старую синьору» 12 матчей и записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Ювентус» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт 26 ноября – против «Интера» на своём поле.