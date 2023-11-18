Агент заявил, что в Италии есть спрос на Алексея Миранчука

Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о будущем российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Иногда возвращение домой — глоток свежего воздуха. Другой вопрос, что на Алексея, думаю, есть спрос в Италии, он может там играть. Все знают его качества, видели, на что он способен», — приводит слова агента «РБ Спорт».

По мнению Барбозы, Миранчуку по силам закрепиться в клубе Серии А, но ему нужна команда, где он гарантированно будет играть.

В текущей кампании 28-летний футболист принял участие в шести играх с учетом всех турниров и не смог записать на свой счет ни одного голевого балла.