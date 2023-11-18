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Чемпионат Италии. Серия А

Агент заявил, что в Италии есть спрос на Алексея Миранчука

18 Ноября 2023 • 15:44 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о будущем российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Иногда возвращение домой — глоток свежего воздуха. Другой вопрос, что на Алексея, думаю, есть спрос в Италии, он может там играть. Все знают его качества, видели, на что он способен», — приводит слова агента «РБ Спорт».

По мнению Барбозы, Миранчуку по силам закрепиться в клубе Серии А, но ему нужна команда, где он гарантированно будет играть. 

В текущей кампании 28-летний футболист принял участие в шести играх с учетом всех турниров и не смог записать на свой счет ни одного голевого балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Паулу Барбоза Алексей Миранчук ещё теги

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