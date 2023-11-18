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Чемпионат Италии. Серия А

​Хвича высказался о Роналду

18 Ноября 2023 • 15:22 Комментировать

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о звёздном Криштиану Роналду.

«Роналду – великий игрок. Когда у тебя есть такой соперник, как Лео Месси, и тебе удаётся почти каждый год быть с ним на одном уровне – это крайне сложно, поэтому я всегда его обожал», - слова Хвичи приводит Sports.ru со ссылкой на канал «Банка Грузии» в YouTube.

Хвича также отметил, что Роналду многого добился в футболе за счёт своего профессионализма.

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду с начала 2023 года представляет саудовский «Аль-Наср». Португальский футболист по ходу карьеры пять раз становился обладателем престижной награды «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Наполи Хвича Кварацхелия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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