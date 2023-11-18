​Хвича высказался о Роналду

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о звёздном Криштиану Роналду.

«Роналду – великий игрок. Когда у тебя есть такой соперник, как Лео Месси, и тебе удаётся почти каждый год быть с ним на одном уровне – это крайне сложно, поэтому я всегда его обожал», - слова Хвичи приводит Sports.ru со ссылкой на канал «Банка Грузии» в YouTube.

Хвича также отметил, что Роналду многого добился в футболе за счёт своего профессионализма.

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду с начала 2023 года представляет саудовский «Аль-Наср». Португальский футболист по ходу карьеры пять раз становился обладателем престижной награды «Золотой мяч».