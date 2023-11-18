Хвича раскрыл детали встречи с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»

Полузащитник сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о встрече с аргентинцем Лионелем Месси на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Эта встреча стала для меня историей. Во время одного из перерывов Лионель поднялся со своего места и подошел ко мне. Я сначала не понимал, что происходит. Затем он протянул мне руку. Я ответил ему взаимностью. После этого Месси поприветствовал меня и вернулся на свое место. Это отличный человек, я очень уважаю его», - передает слова Хвичи Tribuna.com.

Напомним, что Месси в этом году стал обладателем «Золотого мяча». Это восьмая подобная награда в его коллекции.