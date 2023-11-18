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Чемпионат Италии. Серия А

Педро ответил на слова Моруинью

18 Ноября 2023 • 13:17 Комментировать

Испанский полузащитник «Лацио» Педро Родригес отреагировал на слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, назвавшего вингера «пловцом».

«Слова Моуринью вызывают у меня только смех, ведь все прекрасно знают его. Он делал подобное и раньше. Сначала Жозе может сказать одно, а затем совершенно другое. Я хорошо знаю этого тренера, он очень забавный человек», - цитирует футболиста инсайдер Альфредо Педулла.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 36-летний испанец провел десять поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Лацио Жозе Моуринью Педро Родригес ещё теги
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