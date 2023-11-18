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Чемпионат Италии. Серия А

Руис: «Не жалею, что ушёл из «Наполи» за год до победы в Серии А»

18 Ноября 2023 • 12:48 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис дал понять, что не жалеет о своём уходе из «Наполи» летом 2022 года. Напомним, после ухода испанца «партенопеи» с первой попытки выиграли чемпионат Италии.

«Не жалею, что ушёл из «Наполи» за год до победы в Серии А. Наоборот, я счастлив, как всё сложилось для всех сторон. Я выиграл свой первый титул в карьере, а «Наполи» взял чемпионат. Понятно, что мне хотелось выиграть скудетто раньше, но сейчас я счастлив в Париже», – цитирует Руиса Calciomercato.

В нынешнем сезоне Руис провёл одиннадцать матчей в чемпионате Франции, где записал на свой актив по одному голу и результативной передаче.

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