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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер: «Я никогда не перейду в «Интер»

18 Ноября 2023 • 11:41 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер заверил болельщиков «россонери», что никогда не перейдёт в «Интер», который является самым принципиальным соперником команды Стефано Пиоли.

«Я никогда не перейду в «Интер». У меня слишком большое уважение по отношению к «Милану». Могу уверенно сказать, что никогда не надену футболку «Интера». Я был удивлён, когда Чалханоглу перешёл в «Интер». Я не говорю, что останусь в «Милане» навсегда, но я никогда не позволю себе перейти в «Интер», – цитирует Беннасера журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Беннасер ещё не играл за «Милан», так как продолжает восстанавливаться после травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
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