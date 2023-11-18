Беннасер: «Я никогда не перейду в «Интер»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер заверил болельщиков «россонери», что никогда не перейдёт в «Интер», который является самым принципиальным соперником команды Стефано Пиоли.

«Я никогда не перейду в «Интер». У меня слишком большое уважение по отношению к «Милану». Могу уверенно сказать, что никогда не надену футболку «Интера». Я был удивлён, когда Чалханоглу перешёл в «Интер». Я не говорю, что останусь в «Милане» навсегда, но я никогда не позволю себе перейти в «Интер», – цитирует Беннасера журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Беннасер ещё не играл за «Милан», так как продолжает восстанавливаться после травмы.