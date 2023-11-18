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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Атлетико» могут обменяться звёздными нападающими

18 Ноября 2023 • 11:17 Комментировать

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович может переехать в испанский чемпионат. По информации Todofichajes, в подписании сербского центрфорварда заинтересован мадридский «Атлетико».

Как сообщает источник, «матрасники» готовы предложить «старой синьоре» за Влаховича права на Альваро Морату и доплату в размере 50 миллионов евро. Если итальянцев устроит такое предложение, то сделка может быть оформлена в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Италии Душан сыграл десять поединков, отметившись четырьмя голами. На счету Мораты семь забитых мячей в 11 матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората Душан Влахович трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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