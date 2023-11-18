Президент «Лацио» Лотито: «Уверен, что мы достигнем соглашения с Андерсоном по новому контракту»

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито выразил уверенность, что клуб достигнет соглашения с вингером Фелипе Андерсоном по новому контракту. Напомним, нынешнее соглашение бразильца с «бьянкочелести» истекает в конце сезона.

«Уверен, что мы достигнем соглашения с Андерсоном по новому контракту. Он тоже хочет остаться», – цитирует президента «Лацио» итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, Андерсон суммарно играет за «Лацио» на протяжение восьми лет. Ранее бразильский вингер также выступал за лондонский «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне Андерсон отметился голом и четырьмя результативными передачами в итальянской Серии А.