Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» Лотито: «Уверен, что мы достигнем соглашения с Андерсоном по новому контракту»

18 Ноября 2023 • 10:46 Комментировать
Салернитана
...
Лацио
25.11 17:00

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито выразил уверенность, что клуб достигнет соглашения с вингером Фелипе Андерсоном по новому контракту. Напомним, нынешнее соглашение бразильца с «бьянкочелести» истекает в конце сезона.

«Уверен, что мы достигнем соглашения с Андерсоном по новому контракту. Он тоже хочет остаться», – цитирует президента «Лацио» итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, Андерсон суммарно играет за «Лацио» на протяжение восьми лет. Ранее бразильский вингер также выступал за лондонский «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне Андерсон отметился голом и четырьмя результативными передачами в итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Фелипе Андерсон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
04:03
​Фелипе Андерсон: «Для меня «Лацио» - это больше, чем клуб»
14 Ноября
23:23
Педро Родригес: «Барселона» – мой дом, я очень хотел бы вернуться»
16:09
Катальди ответил Моуринью, назвавшего Педро «пловцом»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
11:41 · Италия. Серия А
Беннасер: «Я никогда не перейду в «Интер»
11:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Атлетико» могут обменяться звёздными нападающими
10:55 · Германия. Бундеслига
«Милан» не контактировал с Гирасси
10:46 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» Лотито: «Уверен, что мы достигнем соглашения с Андерсоном по новому контракту»
09:40 · Италия. Серия А
Назван лучший защитник 1990-х годов
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и ещё два клуба АПЛ поборются за румынского игрока
09:03 · Россия. Премьер-лига
Барбоза не верит, что Йович поможет «Локомотиву» стать претендентом на чемпионство
08:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза верит в трансфер Йовича в «Локомотив»
08:12 · Италия. Серия А
Кварацхелия назвал самого сильного соперника, с которым когда-либо встречался
05:49 · Италия. Серия А
​Беннасер пояснил, почему «Милан» пять раз проиграл «Интеру» в 2023 году
05:19 · Италия. Серия А
​«Дженоа» продлил контракт Гудмундссона
04:47 · Италия. Серия А
Педро назвал фаворита Лиги чемпионов
04:39 · Италия. Серия А
«Интер» стал ближе к подписанию Тареми
04:19 · Италия. Серия А
Педро Родригес: «Интер» играет лучше всех в Италии»
04:03 · Италия. Серия А
​Фелипе Андерсон: «Для меня «Лацио» - это больше, чем клуб»
Все новости
Рекомендуем