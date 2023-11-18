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Чемпионат Италии. Серия А

Назван лучший защитник 1990-х годов

18 Ноября 2023 • 09:40 Комментировать

Журналисты портала FourFourTwo опубликовали очередной рейтинг. На этот раз британцы назвали лучших защитников 1990-х годов. Первое место занял легенда сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини.

На второй позиции расположился еще один итальянец Франко Барези. Тройку лучших замкнул бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи.

Далее в рейтинге от FourFourTwo расположились следующие игроки: Рональд Куман, Роберто Карлос, Кафу, Тони Адамс, Алессандро Костакурта, Лилиан Тюрам и Юрген Колер.

Ранее британские журналисты назвали десятку лучших английских игроков в истории.

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