Назван лучший защитник 1990-х годов

Журналисты портала FourFourTwo опубликовали очередной рейтинг. На этот раз британцы назвали лучших защитников 1990-х годов. Первое место занял легенда сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини.

На второй позиции расположился еще один итальянец Франко Барези. Тройку лучших замкнул бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи.

Далее в рейтинге от FourFourTwo расположились следующие игроки: Рональд Куман, Роберто Карлос, Кафу, Тони Адамс, Алессандро Костакурта, Лилиан Тюрам и Юрген Колер.

Ранее британские журналисты назвали десятку лучших английских игроков в истории.